Две красные мартышки родились в Ростовском-на-Дону зоопарке

Фото и видео: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке родились две красные мартышки. О пополнении 6 августа сообщили сотрудники зоосада.Крохи появились на свет несколько недель назад. Малыши до сих пор не передвигаются самостоятельно. Обезьянки держатся за живот родителей, стараясь укрыться от посторонних глаз.Пол малюток пока не известен. Когда они подрастут специалисты внимательно их осмотрят. После этого новорожденным дадут клички.Красные мартышки (гусары) – это самые быстрые из обезьян. Как правило, их вес достигает 7,5-12,5 килограмма. Животные обитают в сухих травянистых и полупустынных зонах Африки. Отличительной особенностью приматов является молчаливость. Взрослые особи питаются фруктами, насекомыми, травой и т.д.