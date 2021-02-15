Дважды арестованная во время акций в поддержку Навального ростовская активистка вышла из спецприемника

Ростовская активистка Юлия Морозова вышла из спецприемника спустя семь суток ареста. Женщину выпустили на свободу днем 17 февраля.Ростовчанку арестовали во время акции в поддержку Навального 31 января. Ее осудили по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», после чего она провела 10 суток в спецприемнике.Как только женщина вышла на свободу, ее сотрудники Центра «Э» задержали ее и увезли в отдел полиции. Выяснилось, что Юлия также участвовала в митинге 23 января.В этот же день активистку осудили второй раз, по этой же статье. Она была арестована уже на семь суток. Женщина была несогласна с приговором и объявила голодовку.В спецприемнике, по словам Морозовой, с ней обращались хорошо. Она не ела пять дней, до того момента, когда вынесли решение по поданной ей апелляции. Обжалование отклонили, и она перестала голодать.