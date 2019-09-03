Два дома в ЖК «Европейский» достроят за счёт бюджетных субсидий





В Ростове на достройку двух домов в ЖК «Европейский» выделили средства из областного бюджета. Строительство ещё одного дома завершат в Шахтах.



Региональную поддержку смогли получить проблемные объекты с высокой степенью готовности (65% и более). В многоэтажке по улице Тружеников даже были вставлены пластиковые окна. Но на финальном этапе строительства застройщик обанкротился. Аналогичная ситуация сложилась в соседнем недострое по адресу: Бульвар Платова, 9.







Владельцы квартир в двух этих домах объединились и вместе стали действовать. Сначала они просто привлекали внимание к своей проблеме, организуя митинги, автопробеги, пикеты. После внесения изменений в закон об обманутых дольщиках, участники долевого строительства получили возможность объединяться в ЖСК и претендовать на помощь от области.

- Мы поняли, что это наш единственный шанс получить жильё, - рассказывает представитель обманутых дольщиков ЖК «Европейский» Оксана Луценко. – Все квартиры в двух наших домах были проданы. Поэтому привлечь сюда инвестора для их достройки было невозможно. Такие объекты им неинтересны, поскольку нет никакой выгоды. Тогда мы создали ЖСК и начали действовать.



Какое-то время ростовчанам пришлось потратить на оформление документов, передачу земли под домами в собственность. В 2019 году правительство Ростовской области выделило из регионального бюджета 220,4 млн рублей на достройку трех домов – двух в ЖК «Европейский» и одного в городе Шахты на улице Хомякова.







Подрядчики уже приступили к работе. На стройке снова шумит техника. Ход строительно-монтажных работ 5 сентября проверил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Вифлянцев.

- Средства областного бюджета в размере более 220,4 млн рублей перечислены всем ЖСК для возмещения затрат по обследованию технического состояния объектов, разработку отдельных разделов проектной документации, проверку сметной стоимости строительства, а также 50% от стоимости строительно-монтажных работ, авторского надзора и строительного контроля, - пояснил зам министра.



Сдать дома в Ростове планируется в начале следующего года, а в Шахтах уже к новому году.



Всего за три года из бюджета региона да достройку домов людей, пострадавших от действий застройщиков будет направлено 1,3 млрд рублей.



На субсидию могут претендовать участники долевого строительства, чьи дома не были завершены в срок и которые создали жилищно-строительный кооператив или ЖСК. Готовность объекта должна составлять не менее 65%.







