Фото: Госавтоинспекция РО

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла 20 июля днём на автодороге «Северный обход г. Ростова-на-Дону», в Мясниковском районе, недалеко от садового некоммерческого товарищества «Факел» СКВО.По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», следовавший по трассе М-4 в сторону автодороги Р-280, при обгоне столкнулся с грузовиком «КамАЗ», который двигался навстречу.В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Ларгус» скончались на месте происшествия.