Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла 20 июля днём на автодороге «Северный обход г. Ростова-на-Дону», в Мясниковском районе, недалеко от садового некоммерческого товарищества «Факел» СКВО.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», следовавший по трассе М-4 в сторону автодороги Р-280, при обгоне столкнулся с грузовиком «КамАЗ», который двигался навстречу.

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Ларгус» скончались на месте происшествия.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика