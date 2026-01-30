«Дуршлаг» вместо дорог: асфальт в Ростове «растаял» вместе со снегом после зимних морозов

Фото: Donday

Ростов-на-Дону столкнулся с неожиданными последствиями потепления: вместе с таянием снега на улицах города "сошел" и асфальт. Ямы, провалы и трещины, обнажившиеся после зимней "заморозки", превратили дороги и тротуары в полосу препятствий.Журналисты портала DonDay 30 января зафиксировали многочисленные повреждения дорожного покрытия. Особое возмущение вызывает тот факт, что многие из этих участков были совсем недавно капитально отремонтированы. Однако, суровые погодные условия превратили их в настоящий "дуршлаг".Наиболее проблемным участком стала улица Баумана, расположенная между переулками Семашко и Соборный. Здесь вся проезжая часть усеяна глубокими ямами, а в некоторых местах даже провалились люки.Не лучше обстоят дела на улице Семашко, где в районе дома №21/60 трамвайные пути оказались затоплены водой, скопившейся в глубокой яме. Местами тротуарная плитка провалилась, обнажив под собой грязь и тающий снег. При этом, как отмечают местные жители, улица была отремонтирована совсем недавно, летом прошлого года.