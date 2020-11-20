Духи и квадрокоптер: что подарить Стрельцам на день рождения
Конец осени и начало зимы - звездный час для Стрельцов. Рожденные с 22 ноября по 21 декабря - это романтичные и в то же время неугомонные представители знаков Зодиака. По характеру это холерики, принадлежащие стихии огня и находящиеся во власти Юпитера. Стрельцы любят нужные подарки, которые обязательно пригодятся в жизни, а не будут пылиться на полке. Астролог из Ростова Антонина Кариер рассказала, что можно подарить Стрельцам на день рождения.
Одним из лучших и универсальных подарков для женщины-Стрельца станут духи. Однако такой презент стоит преподносить близкому человеку, о вкусах которого вы точно знаете. Также отличным подарком станет дизайнерская бижутерия. Стрельцы любят неординарные украшения, поэтому эксклюзивные вещи в этническом стиле или необычные солнцезащитные очки станут отличным поводом поднять имениннице настроение. Любительницам поездок хорошим подарком станет сумка или чемодан для поездок.
Мужчинам-Стрельцам тоже впору придутся подарки для поездок. Например, для активных представителей знаков Зодиака можно приобрести спортивную одежду или товары. Как и женщины, мужчины любят необычные украшения в этническом стиле. Автомобильные чехлы, набор инструментов для авто станут полезным презентом для владельцев транспорта, а вертолет на радиоуправлении или квадрокоптер - для творческих и неординарных личностей.
Универсальным подарком для Стрельцов, который понравится и женщинам, и мужчинам, станет небольшая поездка в места силы или дальнее путешествие. Конечно, такой подарок будет стоить в разы дороже, однако эмоции у именинника останутся на всю жизнь.