Древнюю каменную крышку от цистерны обнаружили при раскопках в Ростовской области



Во время раскопок на территории Азова обнаружили каменную крышку от цистерны. Сейчас находка уже представлена на экспозиции местного музея-заповедника.



Изделие нашли во время работ на территории учреждения. Поначалу археологи не смогли определить, для чего оно предназначалось. Предмет, выполненный из камня, - большая редкость для золотоордынского Азака. В те времена в городе всё делали из глины, древесины и камыша. Город находился далеко от мест добычи камня, так что его привозили в небольших количествах, и такой товар стоил довольно дорого.



Предназначение находки так и осталось бы загадкой, если бы археологи не отправились на полевые работы в Крым. Там археологи увидели подобный экспонат, который оказался крышкой от водосборной цистерны.



Она необычайно тяжёлая, и для того, чтобы достать её из земли и доставить в музейную мастерскую, а затем — в выставочный зал, понадобилось немало усилий. Сейчас каменная крышка является одним из нескольких каменных изделий, представленных на выставке, посвящённой 750-летию основания древнего города.