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Древнюю аптекарскую ступку обнаружили донские археологи

Древнюю аптекарскую ступку обнаружили донские археологи
В Ростовской области во время раскопок археологи обнаружили редкий предмет. Во время исследований в Азове учёным попалась аптекарская ступка.

Из письменных источников известно, что в средневековом Азаке работало большое количество лекарей, в том числе иностранных. Они обменивались опытом, искали и создавали различные смеси, пытаясь найти лекарство от всех болезней. Увы, деятельность врачей оставила мало следов на азакской земле. Тем не менее археологам посчастливилось кое-что обнаружить.

- Ступка была незаменимым предметом в работе лекаря-аптекаря, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Это единственный случай, когда нам удалось обнаружить более или менее целую ступку.

Тем не менее даже этот инструмент довольно непрезентабелен. Он погнут, и музейный реставратор сказал, что лучше не выпрямлять его, так как изделие может рассыпаться.

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