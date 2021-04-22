Драма «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске получила премию «Ника»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске получил премию «Ника» как лучший фильм 2020 года. Кроме того, за эту же картину Кончаловский удостоился звания «Лучший режиссер».Напомним, черно-белая драма «Дорогие товарищи!» повествует о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном в советское время. Главную роль в ней сыграла уроженка Новочеркасска Юлия Высоцкая. Она также получила премию «Ника» за лучшую женскую роль.Ранее «Дорогие товарищи!» получили россыпь наград, включая специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Фильм даже выдвинули на «Оскар», но он не вошел в шорт-лист номинантов на кинопремию в категории «Лучший иностранный художественный фильм».