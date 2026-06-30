Дорожный комплекс с АЗС на М-4 «Дон» в Ростовской области продают за 7 млн рублей

Фото: Авито

Дорожный комплекс на М-4 «Дон» в Ростовской области продают за 7 миллионов рублей. Объект включает АЗС, гостиницу и кафе.Комплекс, занимающий земельный участок площадью 1,2 гектара, находится в стратегически выгодном месте — прямо на первой линии трассы. Важно отметить, что вся территория полностью подготовлена и спланирована, без каких-либо ограничений или охранных зон.Особый интерес представляет то, что дорожный комплекс интегрирован в план реконструкции трассы М-4 «Дон» без изъятий и ограничений. Более того, от ГК «Автодор» получено официальное уведомление о возможности получения технических условий на проектирование дополнительного скоростного заезда.Инфраструктура комплекса включает:- АЗС с резервуарным парком на 300 кубических метров, обеспечивающая розничные продажи топлива.- Гостиницу на 22 номера, каждый с удобствами. Предусмотрена возможность надстройки второго этажа, что позволит удвоить номерной фонд до 38 номеров.- Кафе вместимостью 50 посадочных мест, способное обслужить большое количество посетителей.- Просторную стоянку на 100 машиномест.- Вышки сотовой связи, сданные в долгосрочную аренду, что обеспечивает стабильный дополнительный доход.Комплекс активно функционирует. Среднесуточная реализация топлива составляет около 5 кубометров АИ-92/95 и 15-20 кубометров дизельного топлива. Персонал полностью укомплектован, имеется возможность как частичной, так и полной сдачи комплекса в аренду. Финансовые показатели предоставляются по запросу.Потенциал развития объекта огромен. Помимо уже упомянутого второго скоростного заезда, рассматривается возможность расширения земельного участка, строительства газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) с государственным субсидированием, установки станций быстрой зарядки электромобилей, а также развития услуг СТО, автомойки и торговых площадей. Уже имеется предварительное согласие от одной из федеральных сетей быстрого питания на размещение на территории комплекса.Сделка предполагает отчуждение 100% доли в ООО, являющемся владельцем действующего бизнеса и недвижимости. Предприятие не имеет долгов и обременений. Продажа осуществляется напрямую от собственника, возможен торг. Дополнительная информация, фотографии объекта и выписки из ЕГРН предоставляются по запросу.