Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Дорожные и экстренные службы Ростова приготовились к ухудшению погоды

Дорожные и экстренные службы Ростова приготовились к ухудшению погоды
Экстренные службы донской столицы приготовились к непогоде. В режим повышенной готовности приведены и дорожные службы.

Напомним, вечером 23 и 24 марта в Ростове и области ожидается ухудшение погоды. Возможны снег и понижение температуры до минусовых значений. В частности, в некоторых районах Ростовской области на протяжении нескольких часов идет снег, а дороги заметены. В Ростове ожидается снег, а также дождь с усилением ветра до 18 метров в секунду.

В связи с этим спасатели и все службы Ростова ждут непогоду и в донской столице. Расчищать снег и бороться с непогодой на трассах готовы порядка 100 спасателей.

Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, не нарушать дистанцию и двигаться при включенных фарах. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными на дорогах: иметь светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только в установленных местах.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.