Дорожные и экстренные службы Ростова приготовились к ухудшению погоды

Экстренные службы донской столицы приготовились к непогоде. В режим повышенной готовности приведены и дорожные службы.Напомним, вечером 23 и 24 марта в Ростове и области ожидается ухудшение погоды. Возможны снег и понижение температуры до минусовых значений. В частности, в некоторых районах Ростовской области на протяжении нескольких часов идет снег, а дороги заметены. В Ростове ожидается снег, а также дождь с усилением ветра до 18 метров в секунду.В связи с этим спасатели и все службы Ростова ждут непогоду и в донской столице. Расчищать снег и бороться с непогодой на трассах готовы порядка 100 спасателей.Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, не нарушать дистанцию и двигаться при включенных фарах. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными на дорогах: иметь светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только в установленных местах.