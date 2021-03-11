Дороги в Первомайском районе Ростова после каждого дождя превращаются в болото

Ростовчанин Борис Ситель прислал в редакцию Rostov.ru видео разбитых дорог в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Светоч» в Первомайском районе. Он снял на камеру, как едет каждый раз на работу и домой. По словам мужчины, более 10 лет в этом районе не ремонтировали дороги.Некогда асфальтированная дорога в переулке Морозном словно растворяется - с каждым годом ям и провалов становится все больше, а тонкий слой проезжей части покрывает грязь. Как рассказал Борис, аналогичная ситуация наблюдается и на близлежащих улицах. В их числе - Вьюжная, Студеная, Ледниковая, Удачная, Холодная, Обильная, Лакомая. Общая протяженность бездорожья составляет десятки километров, а число жилых домов достигает 200. Автомобилистам приходится практически останавливать свои машины перед каждой ямой, а пешеходы во время проливных дождей утопают в лужах.Неподалеку расположены несколько учебных заведений. Студенты и школьники преодолевают полосу препятствий на пути к знаниям.- Мой сын ходит пешком в институт каждый день. Стоит выйти за забор, и уже все в грязи: штаны, кроссовки, - негодует Борис. - Чистых вещей хватает ровно на один день. То же самое с заборами и машинами. Мыть их практически бессмысленно.Проехать по такой улице можно разве что на внедорожнике. Однако автомобиль у семьи Ситель только один. Пока глава семейства ездит по своим делам на машине, остальным домочадцам приходится ходить через нескончаемые лужи.Мужчина с семьей переехал в этот район 1,5 года назад. Соседи рассказали ему, что проблема с дорогами в Первомайском районе не решается уже более 10 лет.- Когда мы сюда переезжали, проезжая часть выглядела намного лучше. Тогда мы подумали: «Какая ужасная дорога!». А оказалось, что это лучшее ее состояние, которое можно увидеть лишь несколько раз в год, - делится Борис. - Помню, тогда была сухая погода, а накануне дорогу выровняли с помощью спецмашины, но я же не знал, что с первым дождем проезжая часть превратится в грязное месиво.К председателю ДНТ «Светоч» Татьяне Леоненко жители неоднократно обращались с просьбой решить проблему бездорожья. Однако в приоритете у ДНТ - проведение канализации. По словам ростовчан, строительство канализации планируют уже лет пять. За это время можно было несколько раз дороги отремонтировать. К тому же большинство жителей ДНТ не поддерживают эту приоритетную идею.Rostov.ru не удалось связаться с Татьяной Леоненко, чтобы получить оперативный комментарий.Не дождавшись помощи от властей, люди сами начали бороться с бездорожьем. За свои деньги они покупают тонны щебня, пытаясь заполнить провалы, но и это дает кратковременный эффект.