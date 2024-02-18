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Дополнительные остановки с 19 февраля появятся у электричек сообщением Ростов - Таганрог. Информацию об этом сообщили в СКЖД.Поезд № 6524, который отправляется из донской столицы в 9:58, теперь будет останавливаться в Бессергеновке. До остановки он доедет в 11:10. Затем он продолжит путь до Таганрога по расписанию.У поезда № 6523 сообщением Таганрог - Ростов появятся две новых остановки. Состав со станции приморского города будет отправляться в 15:28 и сделает две остановки: в Бессергеновке (в 15:45) и на стации 1 330-й километр (в 16:07).