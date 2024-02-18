Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дополнительные остановки с 19 февраля появятся у электричек сообщением Ростов - Таганрог

Дополнительные остановки с 19 февраля появятся у электричек сообщением Ростов - Таганрог
Дополнительные остановки с 19 февраля появятся у электричек сообщением Ростов - Таганрог. Информацию об этом сообщили в СКЖД.

Поезд № 6524, который отправляется из донской столицы в 9:58, теперь будет останавливаться в Бессергеновке. До остановки он доедет в 11:10. Затем он продолжит путь до Таганрога по расписанию.

У поезда № 6523 сообщением Таганрог - Ростов появятся две новых остановки. Состав со станции приморского города будет отправляться в 15:28 и сделает две остановки: в Бессергеновке (в 15:45) и на стации 1 330-й километр (в 16:07).
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.