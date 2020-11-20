Дополнительные авиарейсы в Тель-Авив и Дубай могут появиться в Ростове-на-Дону

Из донской столицы могут запустить дополнительные авиарейсы в Дубай и Тель-Авив. Информация о таких вылетах появилась в расписании аэропорта Платов.В Тель-Авив компания «Уральские авиалинии» запускает рейсы, которые будут курсировать раз в неделю, по средам, с 9 декабря. Вылет запланирован на 7:00, а прибытие – в 9:05. Билет в экономклассе обойдется ростовчанам в свыше 25 тысяч рублей.В Дубай самолеты отправятся с 6 декабря и будут летать также раз в неделю, по воскресеньям, с 16:20. Прибытие в конечную точку планируется в 21:25. Стоимость билета составляет 19 664 рубля на человека.