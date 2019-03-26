Донскую столицу посетила делегация из Белоруссии





В Ростов-на-Дону прибыла белорусская делегация с рабочим визитом. 28 марта гости посетили стадион «Ростов Арена», осмотрели выставку сельхозтехники и передали ключи от восьми автобусов МАЗ ростовскому автомобильному предприятию.



Заместитель губернатора донского региона Юрий Молодченко встретил рабочую группу, возглавляемую чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Владимиром Семашко. Кроме того, в Ростовскую область приехали заместители глав различных министерств дружественного государства.



Первым делом делегация посетила стадион «Ростов Арена», на территории которого организовали выставку техники минского автомобильного завода. Гости осмотрели современные машины, которые используются как для пассажирских перевозок, так и в строительной индустрии. Генеральный директор ООО «МАЗ-РУС» Вадим Казак торжественно вручил ключи от восьми автобусов белорусского производства главе автомобильного предприятия «Янтарь 1». Стоит отметить, что транспорт работает на газомоторном топливе, что делает его экономичным.



Новую технику по достоинству оценил первый заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.



- На Дону используется более 180 видов автомобилей МАЗ. Это действительно удобная и, главное, надежная техника, оснащенная передовым оборудованием для эффективной работы, - отметил замминистра.



- Не сомневаюсь, что мы и дальше будем продолжать и, главное, развивать сотрудничество с нашими белорусскими коллегами по всем направлениям, - добавил Юрий Молодченко.



После этого делегация направилась в ООО «Торговый дом МТЗ-Ставрополь», где рабочая группа осмотрела выставку сельхозтехники. Далее она посетила ООО «Бизон Юг». А затем встретилась с донским губернатором Василием Голубевым для обсуждения перспективного сотрудничества Ростовской области и Республики Беларусь.