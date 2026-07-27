Донской завод НЭВЗ получит 26 млрд рублей инвестиций на развитие

Фото: НЭВЗ.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) получит свыше 26 млрд рублей на увеличение производства электровозов и строительство завода тяговых приводов. Об этом в ходе заседания Госдумы РФ сообщил депутат, председатель Комитета по промышленности и торговле и первый заместитель председателя ООО «СоюзМаш России» Владимир Гутенев.Масштабный проект предусматривает рост выпуска электровозов до 700 локомотивных секций в год, а также возведение завода асинхронных тяговых приводов. При этом большая часть средств будет инвестирована бизнесом.Проект развития НЭВЗа — часть системы поддержки промышленности, которую выстраивают при активном участии профильного комитета Госдумы. Ключевым инструментом здесь выступает реформированный механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).- Мы понимаем, что нашим производителям сейчас очень непросто: высокие процентные ставки, не всегда дружественная политика банков, дорогая стоимость финансовых транзакций из‑за санкций — всё это серьёзно осложняет и закупки за рубежом, и экспорт, — подчеркнул Владимир Гутенев. — Если в прошлом году Минпромторг выделил на поддержку производителей 48 млрд рублей, то в этом году объём финансирования вырос до 180 млрд рублей. Это целевая поддержка: субсидии, льготные кредиты, компенсация затрат на разработку новой продукции и на логистику при экспорте. Именно такие меры дают производителям возможность не просто держаться на плаву, а активно выходить на внешние рынки, наращивать экспансию даже в нынешних непростых условиях.По оценке отраслевых экспертов, инструменты поддержки, сформированные при участии Комитета по промышленности и торговле, стали реальным драйвером модернизации предприятий Ростовской области.Директор АНО «Горизонты науки» Сергей Баженов подчеркнул, что Владимир Гутенев — один из ключевых авторов и инициаторов законопроектов по реформированию механизма специальных инвестиционных контрактов.- Благодаря работе комитета под его руководством у предприятий появилась возможность уверенно планировать долгосрочные проекты. Сроки контрактов теперь достигают 15–20 лет, а фокус поддержки смещён на внедрение современных технологий. Эти созданные эффективные механизмы поддержки промышленности уже имеют конкретные результаты в нашей Ростовской области. А это новые рабочие места, доходы, развитие экономики региона и благосостояние жителей всей области, - сказал он.При этом меры поддержки охватывают не только НЭВЗ. По словам Сергея Баженова, ими пользуются и другие предприятия Ростовской области — от «Атоммаша» и предприятий ВПК до «Атлантис Пак», БТК, «Каменскхимволокно», «Эмпилс», «Азов Тэк» и других.Практикоориентированный подход комитета, включающий выездные мероприятия и встречи с экспертным сообществом, позволяет формировать востребованные законодательные решения.- За VIII созыв возглавляемый им комитет завершил работу над 133 законопроектами, 52 из них приняты в качестве федеральных законов. Сам Владимир Гутенев выступил автором или соавтором 66 инициатив, причём 54 из них стали законами, а это 82 % эффективности, — отметил Владимир Белоконев. — Для области особенно важно тесное взаимодействие Владимира Гутенева с вице‑премьером, бывшим министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Это возможность лоббирования интересов области на уровне федерального центра, первоочередного внимания к продвижению наших, региональных проектов, - добавил политтехнолог Владимир БелоконевНапомним, Владимир Гутенев вырос в Новочеркасске, окончил там школу и вуз, защитил кандидатскую диссертацию и называет Ростовскую область своей «малой родиной». В 2026 году, оставаясь депутатом от Самарской области, он принял участие в праймериз «Единой России» от Ростовской области и стал лидером голосования по федеральному списку на Дону, набрав 71,7 тысячи голосов.- Переход Владимира Гутенева в Ростовскую область будет полезен для донского региона, и это кадровое решение, бесспорно, является успехом для регионального отделения партии «Единая Россия», — добавил Владимир Белоконев.