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Донской завод НЭВЗ получит 26 млрд рублей инвестиций на развитие

Донской завод НЭВЗ получит 26 млрд рублей инвестиций на развитие
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) получит свыше 26 млрд рублей на увеличение производства электровозов и строительство завода тяговых приводов. Об этом в ходе заседания Госдумы РФ сообщил депутат, председатель Комитета по промышленности и торговле и первый заместитель председателя ООО «СоюзМаш России» Владимир Гутенев.

Масштабный проект предусматривает рост выпуска электровозов до 700 локомотивных секций в год, а также возведение завода асинхронных тяговых приводов. При этом большая часть средств будет инвестирована бизнесом.

Проект развития НЭВЗа — часть системы поддержки промышленности, которую выстраивают при активном участии профильного комитета Госдумы. Ключевым инструментом здесь выступает реформированный механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).

- Мы понимаем, что нашим производителям сейчас очень непросто: высокие процентные ставки, не всегда дружественная политика банков, дорогая стоимость финансовых транзакций из‑за санкций — всё это серьёзно осложняет и закупки за рубежом, и экспорт, — подчеркнул Владимир Гутенев. — Если в прошлом году Минпромторг выделил на поддержку производителей 48 млрд рублей, то в этом году объём финансирования вырос до 180 млрд рублей. Это целевая поддержка: субсидии, льготные кредиты, компенсация затрат на разработку новой продукции и на логистику при экспорте. Именно такие меры дают производителям возможность не просто держаться на плаву, а активно выходить на внешние рынки, наращивать экспансию даже в нынешних непростых условиях.

По оценке отраслевых экспертов, инструменты поддержки, сформированные при участии Комитета по промышленности и торговле, стали реальным драйвером модернизации предприятий Ростовской области.

Директор АНО «Горизонты науки» Сергей Баженов подчеркнул, что Владимир Гутенев — один из ключевых авторов и инициаторов законопроектов по реформированию механизма специальных инвестиционных контрактов.

- Благодаря работе комитета под его руководством у предприятий появилась возможность уверенно планировать долгосрочные проекты. Сроки контрактов теперь достигают 15–20 лет, а фокус поддержки смещён на внедрение современных технологий. Эти созданные эффективные механизмы поддержки промышленности уже имеют конкретные результаты в нашей Ростовской области. А это новые рабочие места, доходы, развитие экономики региона и благосостояние жителей всей области, - сказал он.

При этом меры поддержки охватывают не только НЭВЗ. По словам Сергея Баженова, ими пользуются и другие предприятия Ростовской области — от «Атоммаша» и предприятий ВПК до «Атлантис Пак», БТК, «Каменскхимволокно», «Эмпилс», «Азов Тэк» и других.

Практикоориентированный подход комитета, включающий выездные мероприятия и встречи с экспертным сообществом, позволяет формировать востребованные законодательные решения.

- За VIII созыв возглавляемый им комитет завершил работу над 133 законопроектами, 52 из них приняты в качестве федеральных законов. Сам Владимир Гутенев выступил автором или соавтором 66 инициатив, причём 54 из них стали законами, а это 82 % эффективности, — отметил Владимир Белоконев. — Для области особенно важно тесное взаимодействие Владимира Гутенева с вице‑премьером, бывшим министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Это возможность лоббирования интересов области на уровне федерального центра, первоочередного внимания к продвижению наших, региональных проектов, - добавил политтехнолог Владимир Белоконев

Напомним, Владимир Гутенев вырос в Новочеркасске, окончил там школу и вуз, защитил кандидатскую диссертацию и называет Ростовскую область своей «малой родиной». В 2026 году, оставаясь депутатом от Самарской области, он принял участие в праймериз «Единой России» от Ростовской области и стал лидером голосования по федеральному списку на Дону, набрав 71,7 тысячи голосов.

- Переход Владимира Гутенева в Ростовскую область будет полезен для донского региона, и это кадровое решение, бесспорно, является успехом для регионального отделения партии «Единая Россия», — добавил Владимир Белоконев.
Фото: НЭВЗ.
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