Донской регион стал одним из лидеров по количеству заболевших ковидом в ЮФО

Фото: Ростов.ру

Донской регион занимает первые строчки среди городов ЮФО по числу заболевших ковидом. За ноябрь было зафиксировано 440 случаев. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.С 13 по 19 ноября в ЮФО инфекция была выявлена у 1 934 человек. Среди лидеров оказалась Ростовская область. Численность заболевших в донском регионе составила 440 граждан. Из них 41 был госпитализирован. Больше всего людей, заболевших ковидом, наблюдается в Краснодарском крае. Там подхватили инфекцию 857 человек.Стоит отметить, что на поправку идет большинство заболевших жителей Ростовской области.