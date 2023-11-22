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Донской регион стал одним из лидеров по количеству заболевших ковидом в ЮФО

Донской регион стал одним из лидеров по количеству заболевших ковидом в ЮФО
Донской регион занимает первые строчки среди городов ЮФО по числу заболевших ковидом. За ноябрь было зафиксировано 440 случаев. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

С 13 по 19 ноября в ЮФО инфекция была выявлена у 1 934 человек. Среди лидеров оказалась Ростовская область. Численность заболевших в донском регионе составила 440 граждан. Из них 41 был госпитализирован. Больше всего людей, заболевших ковидом, наблюдается в Краснодарском крае. Там подхватили инфекцию 857 человек.

Стоит отметить, что на поправку идет большинство заболевших жителей Ростовской области.
Фото: Ростов.ру
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