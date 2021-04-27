Донской производитель моторных лодок «Алюма» открывает представительство в Словакии

Фото слева направо: Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словацкой республике Игорь Братчиков и генеральный директор ООО «Алюма» Дмитрий Короченский.

Фото слева направо: Торговый представитель РФ в Словакии Сергей Ступарь и генеральный директор ООО «Алюма» Дмитрий Короченский.

Донской производитель катеров серий Aluma Fish и Aluma Storm открывает первое официальное представительство в Европейском союзе. 26 апреля генеральный директор компании «Алюма» Дмитрий Короченский встретился в Братиславе (столица Словакии) с торговым представителем РФ в Словацкой республике Сергеем Ступаревым. Итогом встречи стало соглашение об открытии официального представительства на территории ЕС.Проект создания алюминиевых катеров «Алюма» был задуман и реализован ростовским предпринимателем Дмитрием Короченским в 2017 году. Спустя четыре года он стал одним из самых успешных в своем сегменте. Водный транспорт донского производства завоевал репутацию надёжных судов. Более 1 000 алюминиевых катеров «Алюма» нашли своих покупателей, в том числе в странах Европы (Латвия, Финляндия, Германия, Франция, Болгария, Румыния).- Производство катеров растёт. Инженеры и конструкторы каждый раз совершенствуют и обновляют модели лодок. Кроме того, мы расширяем географию продаж, - подчеркнул Дмитрий Короченский. - Поэтому перед нами встал вопрос об открытии официального представительства на территории Европейского союза.Благодаря содействию со стороны торгпредства РФ в Словацкой республике, донская фирма в скором времени приступит к реализации нового бизнес-проекта. По словам Дмитрия Короченского, юридическая и организационная помощь торгпредства способствовала решению многих проблем.- Мы очень благодарны нашему торгпредстсву в Словакии и его руководителю Сергею Ступарю за быстрый отклик, - сообщил Дмитрий Короченский. – Без участия торгпредства мы вряд ли смогли бы так быстро принять столь важное для нас решение. Словакия находится буквально в центре Европы. Отсюда легко поддерживать связи и контакты со всеми европейскими странами.Во время визита в Словакию генеральный директор компании «Алюма» встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Словацкой республике Игорем Братчиковым. Глава российской дипмиссии выразил готовность оказать содействие и поддержку в реализации нового проекта.Отметим, что алюминиевые лодки Aluma Fish и Aluma Storm по качеству и функционалу соответствуют лучшим мировым образцам в своем сегменте. Катера компании «Алюма» включают в себя много разных функций и рассчитаны на самую широкую аудиторию. Они отлично подходят не только для активного отдыха с семьёй, но и для многодневных походов по водоёмам и профессиональной рыбалки.Ранее фирма заключила партнёрские соглашения с крупными мировыми компаниями Yamaha, Mercury и Honda, которые занимаются производством лодочных моторов.