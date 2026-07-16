Донское молочное предприятие подозревают в махинациях с жирностью продукции

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Молочное предприятие из Сальского района оказалось под подозрением в махинациях с жирностью продукции. Нарушения выявили с помощью искусственного интеллекта.По данным регионального Россельхознадзора, инцидент произошел при производстве «Рулета из сыра сулугуни». Для приготовления блюда использовались творог и сыр сулугуни. Однако исходное сырье содержало 5,2 килограмма жира, тогда как в готовом продукте этот показатель «магическим образом» вырос до 7,4 килограмма.Подобные манипуляции с составом продукции не только вводят в заблуждение потребителей, но и несут потенциальную угрозу безопасности. Сложности с отслеживанием происхождения сырья увеличивают риск попадания на прилавки небезопасных продуктов.В отношении предприятия уже приняты меры: вынесено строгое предупреждение о недопустимости повторения подобных нарушений и необходимости соблюдения законодательных норм. Выданный на продукцию «подозрительный» сертификат признан недействительным.Информация о произошедшем направлена в областное управление ветеринарии и прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.