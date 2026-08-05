Донских водителей предупредили о риске аварий из-за дождя

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Водителей, передвигающихся по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, предупредили о возможном ухудшении дорожной обстановки. Соответствующее сообщение опубликовал «Автодор».По прогнозам синоптиков, днем и вечером 5 августа местами в регионе пройдут дожди. Осадки также ожидаются на федеральной трассе в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае.Из-за мокрого асфальта увеличивается тормозной путь и снижается сцепление шин с дорогой, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, быть внимательными за рулем, уважать других участников движения и следить за информацией на дорожных табло.