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Донских водителей предупредили о риске аварий из-за дождя

Донских водителей предупредили о риске аварий из-за дождя
Водителей, передвигающихся по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, предупредили о возможном ухудшении дорожной обстановки. Соответствующее сообщение опубликовал «Автодор».

По прогнозам синоптиков, днем и вечером 5 августа местами в регионе пройдут дожди. Осадки также ожидаются на федеральной трассе в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае.

Из-за мокрого асфальта увеличивается тормозной путь и снижается сцепление шин с дорогой, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, быть внимательными за рулем, уважать других участников движения и следить за информацией на дорожных табло.
Фото: Дондей
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