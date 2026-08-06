Донских водителей предупредили о повышенном риске ДТП из-за жары

Фото: ГАИ РО

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о повышенном риске аварий в период сильной жары. Соответствующее сообщение опубликовали 5 августа.По прогнозам синоптиков, 6, 7 и 8 августа температура воздуха в регионе местами достигнет +40 градусов.Высокая температура может ухудшить самочувствие водителей, снизить концентрацию внимания и замедлить реакцию. Это увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.Автомобилистам советуют не садиться за руль при сильном переутомлении, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Перед поездкой необходимо проверить исправность автомобиля, уделив особое внимание системе охлаждения двигателя, уровню технических жидкостей и давлению в шинах. Во время длительных поездок рекомендуется регулярно останавливаться для отдыха и пить больше воды. Пешеходам также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только в разрешенных местах.