Донских автомобилистов предупредили о возможном росте числа ДТП из-за дождя 23 июля
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 23 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в компании «Автодор».
По данным синоптиков, днем в регионе местами пройдут дожди. Осадки также прогнозируются на участке федеральной трассы в Краснодарском крае.
Из-за мокрого покрытия дороги возрастает вероятность аварий. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, не торопиться и отказаться от резких маневров.