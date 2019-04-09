Донские врачи через суд добились переливания крови новорожденной девочке



В Ростовской области медики через суд добились переливания крови новорожденной девочке.



Сотрудники НИИ акушерства и педиатрии РостГМУ обратились в прокуратуру Октябрьского района. Они сообщили о том, что родители полуторамесячной девочки отказались от переливания крови.



Малышка поступила в отделение детей грудного возраста с многочисленными диагнозами в тяжёлом состоянии. Консилиум врачей больницы принял решение о необходимости переливании крови по жизненным показаниям. Но родители дали письменный отказ от процедуры. Своё решение они объяснили религиозными соображениям.



Столкнувшись с отказом, чтобы спасти ребёнка, врачи обратились в прокуратуру.

- В день обращения прокуратурой района направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию препаратов крови и ее компонентов, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Суд удовлетворил требование прокуратуры. По его решению была проведена процедура, ребёнку оказана необходимая медицинская помощь.