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Донские врачи через суд добились переливания крови новорожденной девочке

Донские врачи через суд добились переливания крови новорожденной девочке
В Ростовской области медики через суд добились переливания крови новорожденной девочке.

Сотрудники НИИ акушерства и педиатрии РостГМУ обратились в прокуратуру Октябрьского района. Они сообщили о том, что родители полуторамесячной девочки отказались от переливания крови.

Малышка поступила в отделение детей грудного возраста с многочисленными диагнозами в тяжёлом состоянии. Консилиум врачей больницы принял решение о необходимости переливании крови по жизненным показаниям. Но родители дали письменный отказ от процедуры. Своё решение они объяснили религиозными соображениям.

Столкнувшись с отказом, чтобы спасти ребёнка, врачи обратились в прокуратуру.
- В день обращения прокуратурой района направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию препаратов крови и ее компонентов, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. По его решению была проведена процедура, ребёнку оказана необходимая медицинская помощь.

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