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Донские власти потратят 14 млн рублей на выставку гостиничного бизнеса в Дубае

Донские власти потратят 14 млн рублей на выставку гостиничного бизнеса в Дубае
На участие в выставке продуктов и оборудования в Дубае потратят 14 миллионов рублей из бюджета Ростовской области. Информацию об этом министерство сельского хозяйства и продовольствия региона опубликовало на сайте государственных закупок.

Согласно документам 2,3 миллиона рублей понадобится для размещения делегации из пяти человек. В стоимость входят перелет из Ростова в Арабские Эмираты и обратно, встреча в аэропорту, оформление медстраховки и проведение ПЦР-тестов. Также деньги потратят на съем номеров в отеле не ниже категории «4 звезды». Во время пребывания делегации предоставят два люксовых автомобиля, один эконом-класса и один автобус на 30 человек. Последний при этом должен быть не ранее 2020 года выпуска.

Делегация отправится в ОАЭ в два этапа: с 10 по 17 февраля туда полетят два человека, а с 12 по 16 - три.

Подрядчик должен обеспечить работу донских телекомпаний и фотографов, а также организовать по три публикации о выставке на 20 разных сайтах. Всю информацию о результатах экспозиции исполнитель обязуется передавать в Минсельхоз Ростовской области.

Ранее министерство сельского хозяйства донского региона публиковало закупку на 12,6 миллиона рублей для организации участия на выставке в Дубае. Тендер выиграла санкт-петербургский ИП Виктория Гатилова. На ее счету - 13 контрактов, из которых девять - государственные. Бизнесвумен предложила свои услуги за 11,6 миллиона рублей. Ей предстоит оформить заявку на участие в выставке, разработать концепцию экспозиции и установить ее, а также организовать дегустацию. На столе представят мясное, фруктовое и сырное ассорти, овощи, соленья, кондитерские изделия, кофе, чай и воду.

Всего на мероприятие потратят 13,9 миллиона рублей из средств областного бюджета.

Ежегодная выставка является международной платформой, в которой участвуют тысячи компаний из 120 стран. На ней регионы презентуют продукты, напитки, а также оборудование для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии.
Фото: dumro.ru.
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