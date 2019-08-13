Донские транспортные следователи предложили устанавливать на телефоны детей приложение, блокирующее музыку рядом с ж/д дорогой



Фото: rtp.expert

С каждым годом в Ростовской области количество случаев травмирования на железной дороге увеличивается. Так, в 2017 году зарегистрировано 59 таких фактов, в результате погибли 43 человека. Среди пострадавших - два подростка, один выжил, второй погиб.



В 2018 году произошло 64 случая, 53 человека, из которых девять несовершеннолетних, погибли. За первое полугодие 2019 года уже произошло 23 происшествия на ж/д дороге. В результате 18 человек погибли. Такие данные озвучил руководитель Ростовского следственного отдела на транспорте Виталий Чайкин.

- Когда мы начинаем разбирать каждый случай, очень часто выясняется, что человек попал под поезд, потому что не слышал звука приближающегося состава. Я звоню следователю, выехавшему на место происшествия, и сразу спрашиваю: «Наушники?», в ответ слышу: «Да!», - рассказал Виталий Чайкин.



Бороться с гаджетами, использование которых приводит к трагическим случаям, следователи предложили этим же методом. В конце прошлого года российские программисты разработали приложение для смартфонов «Берегись поезда». Оно блокирует любой медиаконтент при приближении к железнодорожным путям. Приложение также предупредит о расположенной рядом ж/д дороге и отправит сообщение родителям о том, что их ребёнок находится в непосредственной близости от «железки».

- Мы разослали письма в отделы образования районов Ростовской области, через которые проходит железная дорога, - добавил руководитель Ростовского СОТ. – В своих обращениях мы просим специалистов донести информацию до родителей и детей.





Фото: http://safetrain.ru



Следователи направляют письма в муниципалитеты и РЖД после каждого несчастного случая. Среди мер профилактики предлагается устанавливать ограждения или строить мостовые переходы там, где они необходимы. Однако такие меры требуют долгих согласований и вложения немалых средств. Пока же транспортники советуют установить на телефон бесплатное приложение.



Установить его может любой владелец смартфона. Случаи травмирования поездом взрослых людей по причине громкой музыки в наушниках - также не редкость.