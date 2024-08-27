Донские школьники вернулись из научной экспедиции «Ледокол знаний»

Фото: Правительство Ростовской области

Трое юных дончан вернулись из научно-просветительской экспедиции Росатома «Ледокол знаний».Частью большой команды экспедиторов стали ученица батайской школы № 8 Софья Маликова, Владимир Бондарь из специализированного учебно-научного центра ЮФУ и Надежда Вьюгина из азовской школы № 1.На борту ледокола «50 лет Победы» отправились в путешествие 63 школьника. Среди них были ученики из России, Армении, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Венгрии, Индии, Китая и ЮАР.За время пути ребята получили впечатления на всю жизнь от природной красоты Арктики и изучили работу ледокола. Кроме того, они приняли участие в самом северном лектории с обширной образовательной программой.Ребята, приехавшие на экспедицию из России, остались в восторге. Надежда Вьюгина поделилась эмоциями, заявив, что Арктика волшебна. Ей хотелось фотографировать каждую секунду экспедиции.Софья Маликова рассказала, что общение с экспертами и другими школьниками стало для нее мотивацией для дальнейшего развития.Владимир Бондарь был вдохновлен поездкой на Северный полюс. По его словам, эта поездка научила его мечтать и ставить перед собой цели, которые казались недостижимыми.В этом году арктическая экспедиция прошла в пятый раз. Росатом приурочил ее к 65-летию атомного ледокольного флота.– Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию атомных технологий, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. Здорово, что каждый год участниками экспедиции становятся наши ребята – пытливые и любознательные, стремящиеся к новым знаниям и открытиям, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.