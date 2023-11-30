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Донские парламентарии с экспертами обсудили вопросы по реализации «гаражной амнистии»

Донские парламентарии с экспертами обсудили вопросы по реализации «гаражной амнистии»
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили с экспертами вопросы, связанные с перспективами и проблемами «гаражной амнистии». Парламентарии провели 30 сентября заседание круглого стола, посвященного этой теме.

«Гаражная амнистия» подразумевает под собой нормы, которые приняли на федеральном и региональном уровнях. Эти нормы позволяют законно зарегистрировать право на пользование земельным участком и гаражом в упрощенном порядке. Граждане, не имеющие правоустанавливающие документы, могут подтвердить право собственности с помощью косвенных доказательств факта пользования гаражом и участком. Например, квитанцией об оплате электроэнергии.

В 2021 году депутаты ЗС РО приняли областной закон «О некоторых вопросах, связанных с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки». Там прописан полный перечень документов, которые можно использовать, чтобы подтвердить соответствие земельного участка условиям «гаражной амнистии».

Первый заместитель председателя ЗС РО — председатель комитета по строительству Сергей Михалев отметил, что «гаражная амнистия» реализуется успешно. Конечно, никто не отрицает, что есть частные вопросы, которые необходимо решать в индивидуальном порядке, но по совершенствованию законодательства предложений не поступило.

— Сегодняшний круглый стол был полезен для представителей муниципалитетов, которые смогли получить ответы на свои вопросы от представителей профильных министерств, — подчеркнул Сергей Михалев.

Участники круглого стола согласились с эффективностью законодательства в сфере «гаражной амнистии» в Ростовской области. Количество зарегистрированных прав собственности с каждым годом растет. К 1 октября 2022 года было узаконено право собственности на 1 176 объектов. В 2023 году к этой же дате насчитывалось уже 5 123 гаражей и земельных участков. По данным на конец ноября 2023-го, их количество превысило 7 тысяч.
Фото: ЗС РО.
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