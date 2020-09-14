Донские парламентарии приняли новые законы, призванные улучшить социально-экономическое положение жителей региона

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли законы об улучшении социально-экономического положения дончан. В ходе 23-го заседания Законодательного собрания Ростовской области VI созыва, которое состоялось 15 сентября, депутаты донского парламента рассмотрели 18 вопросов.Одним из ключевых пунктов повестки дня стали вопросы, касающиеся обеспечения бесплатным питанием учеников младшей школы. Поправки касались того, что горячим питанием обеспечат школьников областных интернатов и студентов областных учреждений среднего профессионального образования, которые проходят обучение дома. Родителям таких учеников компенсируют траты за ежедневное двухразовое питание. Сумма выплат будет рассчитываться, исходя из количества учебных дней, от 2,5 до 3 тысяч рублей в месяц.По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, донские парламентарии были в числе инициаторов принятия решения о бесплатном питании всех школьников 1-4-х классов.- Это решение было принято и начало реализовываться по всей территории страны, в том числе и в Ростовской области. Но у нас есть отдельные категории школьников, в частности с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них не ходят в школу, а обучаются на дому. Они также вправе получать бесплатное питание, но поскольку находятся дома, то такой возможности не имеют. Поэтому мы вводим за счет средств областного бюджета компенсационные выплаты тем детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в областных образовательных учреждениях, - прокомментировал спикер донского парламента.В ходе заседания депутаты также проголосовали за принятие закона о продаже опасных товаров несовершеннолетним. Согласно ему зажигалки и баллончики для заправки зажигалок не будут продаваться лицам младше 18 лет. Это связано с ежегодными случаями смерти в регионе от вдыхания газов.Позаботились депутаты Ростовской области и о пожилых жителях региона. Донские парламентарии приняли поправки, регулирующие прожиточный минимум для пенсионеров. В текущем году он составлял 8 736 рублей. В Ростовской области граждан, получающих доплаты, насчитывается 171 тысяча человек. В 2021 году прожиточный минимум будет увеличен на 229 рублей. Примечательно, что получить прибавку к пенсии могут и те пенсионеры Ростовской области, чья пенсия ниже прожиточного минимума.Также депутаты ЗС Ростовской области приняли закон об адресной социальной помощи. С инициативой продлить до конца 2020 года новый расчет помощи выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Жители донского региона, чей доход составляет меньше 15 тысяч рублей, могут рассчитывать на адресную соцпомощь. Также был установлен постоянный минимум выплат - 10% от прожиточного минимума. В конечном итоге на соцподдержку из бюджета донского региона планируют выделить 775 миллионов рублей.Еще одной важной темой 23-го заседания парламентариев Дона стали льготы для сотрудников сельских учебных учреждений. Если ранее льготами на оплату услуг ЖКХ и жилья пользовались только учителя, то теперь такую возможность получили и руководители учебных учреждений, включая директоров и их заместителей.Важной темой заседания также стали поправки в региональный закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Вопрос касался изменения стоимости ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Теперь сумма на ремонт будет определяться, исходя из расчетов на реставрацию дома. Такие поправки парламентариев позволят упростить работу как подрядчиков, так и муниципалитетов.Говоря о сроках на капитальный ремонт, депутаты Ростовской области приняли поправки, согласно которым собственники новых многоквартирных домов могут начинать платить за капремонт спустя год. Также сроком на один год продлили льготы по арендной плате за пользование государственным имуществом. Со всеми поправками, касающимися льгот сроков на капремонт, можно ознакомиться на сайте регионального ЗС.Тема пандемии коронавируса также была затронута на 23-м заседании донского парламента. Депутаты продлили до 1 января 2020 года срок действия льготы по арендной плате за пользование государственным имуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгота рассчитывается с помощью применения понижающего коэффициента в размере 0,85 к рыночной стоимости арендной платы за один квадратный метр.По мнению народных избранников, продление льготы поддержит донских предпринимателей, оказавшихся в непростой финансовой ситуации из-за новой коронавирусной инфекции.В завершение заседания донские депутаты приняли обращение Заксобрания Ростовской области к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству Российской Федерации о необходимости внесения изменений в статью 282 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Он предусматривает изменение расчета субсидий инвалидам или семьям, имеющим детей-инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.