Донские парламентарии инициировали отмену банковских комиссий

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Предложение депутатов Законодательно Собрания Ростовской области о запрете банковских комиссий поддержали в Государственной Думе.Новые поправки к закону «О банках и банковской деятельности» отразили предложение донского парламента об отмене комиссий за перевод средств физических лиц на счета в других кредитных организациях. Теперь банковские операции становятся бесплатными. Также установлено ограничение на перевод средств в размере 30 миллионов рублей ежемесячно.- Мы также призываем федеральных парламентариев принять решение об отмене банковских комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ, - подчеркнул председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко. - Я направил письмо с предложением председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину.Кроме того, спикер донского парламента рассказал о новой законодательной инициативе, инициированной депутатами ЗС Ростовской области. Он касается передачи в аренду аграриям лесополос без проведения торгов. Такой шаг обеспечит тщательный уход за лесополосами и позволит заняться их восстановлением, что имеет значение для экологии южных степных территорий.