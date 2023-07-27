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Донские парламентарии инициировали отмену банковских комиссий

Донские парламентарии инициировали отмену банковских комиссий

Предложение депутатов Законодательно Собрания Ростовской области о запрете банковских комиссий поддержали в Государственной Думе.
Новые поправки к закону «О банках и банковской деятельности» отразили предложение донского парламента об отмене комиссий за перевод средств физических лиц на счета в других кредитных организациях. Теперь банковские операции становятся бесплатными. Также установлено ограничение на перевод средств в размере 30 миллионов рублей ежемесячно.

- Мы также призываем федеральных парламентариев принять решение об отмене банковских комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ, - подчеркнул председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко. - Я направил письмо с предложением председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину.

Кроме того, спикер донского парламента рассказал о новой законодательной инициативе, инициированной депутатами ЗС Ростовской области. Он касается передачи в аренду аграриям лесополос без проведения торгов. Такой шаг обеспечит тщательный уход за лесополосами и позволит заняться их восстановлением, что имеет значение для экологии южных степных территорий.
Фото: ЗС РО
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