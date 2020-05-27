Донские образовательные организации примут участие в уроке по кибербезопасности

Для учащихся образовательных организаций Ростовской области проведут открытый урок по кибербезопасности. Он пройдёт 1 июня в рамках всероссийской акции и будет приурочен к Международному дню защиты детей. Онлайн-урок проведёт министерство просвещения совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, организацией «Цифровая экономика» и ведущими компаниями в сфере технологий. В мероприятии примут участие первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, представители компаний «Лаборатория Касперского», «Яндекс», Mail.ru Group и Сбербанк.Специалисты сфер цифровых технологий расскажут о правилах поведения детей в Интернете, а также представят бесплатные интерактивные игровые тренажёры на тему кибербезопасности. С их помощью школьники на практике познакомятся с основными аспектами безопасности в Сети, научатся создавать надёжный пароль, защищать свои аккаунты от «взлома» и кражи и отличать настоящие сайты от созданных мошенниками.- В условиях пандемии каждый ребёнок стал больше времени проводить за компьютером, и поэтому сегодня такой урок очень актуален, - отметила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. - Уровень безопасности школьников во многом зависит от их знаний в сфере кибербезопасности.Онлайн-трансляция урока начнётся 1 июня в 11 часов на сайте урокцифры.рф. Она также будет доступна в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».