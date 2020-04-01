На Дону предложили снизить для бизнеса ставки аренды на 30-50% из-за ситуации с коронавирусом



Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили снизить аренду для бизнеса.



В связи со сложившейся ситуацией донской бизнес оказался в очень непростом положении. Находясь в ограниченном режиме, многие организации лишены возможности зарабатывать. В то же время никто не снимал с них обязанности вносить арендные платежи.



Специально созданная рабочая группа разработала план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. В подготовке документа принимали участие депутаты Заксобрания, представители регионального правительства, профильных министерств и ведомств, предприниматели.



