На Дону предложили снизить для бизнеса ставки аренды на 30-50% из-за ситуации с коронавирусом
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили снизить аренду для бизнеса.
В связи со сложившейся ситуацией донской бизнес оказался в очень непростом положении. Находясь в ограниченном режиме, многие организации лишены возможности зарабатывать. В то же время никто не снимал с них обязанности вносить арендные платежи.
Специально созданная рабочая группа разработала план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. В подготовке документа принимали участие депутаты Заксобрания, представители регионального правительства, профильных министерств и ведомств, предприниматели.
В плане предлагается пересмотреть основные параметры арендных взаимоотношений между собственниками коммерческой недвижимости и арендаторами.
- Это возможно сделать только на добровольных началах, государство не может и не должно быть участником таких переговоров, но может сигнализировать об их необходимости и целесообразности ради сохранения большого числа компаний и рабочих мест, - говорит член рабочей группы, председатель комитета по экономической политике донского парламента Игорь Бураков.
По мнению депутата, с учетом текущих тенденций на потребительском рынке, снижения клиентского трафика, карантинных мероприятий ставки аренды на Дону могли бы быть временно снижены на 30-50%. В отдельных случаях снижение может быть и больше.
- Эта мера позволит в текущей ситуации и арендодателям, и арендаторам минимизировать текущие убытки и успешно поучаствовать в будущем восстановительном росте экономики, - уверен Бураков. - В конечном итоге антикризисная перебалансировка цен выгодна обеим сторонам. Новые цены по взаимной договоренности сторон могут распространяться на период, начиная с марта либо апреля нынешнего года.
Депутат добавил, что если сейчас не пойти на уступки бизнесу, то издержки от замены одного арендатора другим, простой помещений в итоге окажутся значительно выше той «скидки» по аренде, которую сейчас возможно предоставить.
Напомним, что на днях губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому субъекты малого бизнеса получат отсрочку арендной платы за пользование государственным имуществом (за исключением земельных участков).
По условиям документа заплатить за аренду можно будет равными частями в сроки, оговоренные в договоре аренды в 2021 году.