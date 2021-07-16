Донские депутаты помогли вернуть газоснабжение в пять многоквартирных домов Таганрога

При содействии депутатов Законодательного собрания Ростовской области удалось возобновить газоснабжение в пяти многоквартирных домах по Мариупольскому шоссе в Таганроге. Горячую воду в этих домах обеспечивали котельные, расположенные на крышах. Однако из-за долгов управляющей компании жильцы могли остаться без горячей воды до сентября этого года.По словам зампредседателя комитета Заксобрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Михаила Сапрыкина, этой историей должны заинтересоваться правоохранительные органы. Ведь люди исправно оплачивали счета, которые им насчитывала управляющая компания.Таганрожцы планировали отказаться от услуг нерадивой компании. Однако по правовым нормам процедура передачи документов должна была завершиться к 1 сентября 2021 года. Все это время 800 жильцам пришлось бы оставаться без газа и горячей воды.Проблему удалось решить благодаря вмешательству депутатов Законодательного собрания. По поручению спикера донского парламента Александра Ищенко, депутаты Владимир Ревенко, Михаил Сапрыкин и Павел Бережной помогли организовать встречу представителей старой и новой УК. По договоренности документы были переданы в рекордно короткие сроки. Благодаря этому возобновить газоснабжение котельных в жилых домах удалось раньше.Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко поблагодарил депутатов за содействие в восстановлении подачи газа.- Работа котельных на крышах домов восстановлена. Газ подается. Идет передача документации, ключей и оборудования новой управляющей компании, - подытожил спикер донского парламента.