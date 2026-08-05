Донские депутаты помогли изменить правила закупки лечебного питания для пациентов по всей России

Фото: ЗС Ростовской области.

По инициативе депутатов Заксобрания Ростовской области Правительство РФ изменит правила закупки медицинских изделий и специализированного лечебного питания. Предложение поддержала заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. Она отметила, что сегодня даже при наличии назначения врачебной комиссии приобрести продукт конкретного торгового наименования крайне сложно, поскольку он должен входить в специальный перечень, утвержденный Правительством России.– В этом перечне нет ни одного продукта лечебного питания. Из-за этого регионы не могут обеспечить пациентов теми смесями, которые реально нужны. Были и судебные споры – когда детям с фенилкетонурией отказывали в необходимом питании. Я обратилась с этой проблемой к заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой, и по ее поручению норма, связанная с группировкой продуктов лечебного питания, будет скорректирована, – рассказала Виктория Абрамченко.Председатель подкомитета по здравоохранению комитета донского парламента по социальной политике Дмитрий Сизякин подчеркнул, что изменения позволят обеспечивать пациентов именно тем специализированным питанием, которое назначил лечащий врач.– Лечебное питание при определенных заболеваниях действительно крайне важно. В целом ряде случаев оно снижает риск осложнений и прогрессирования болезни. А иногда становится единственным методом лечения, например, при наследственных нарушениях усвоения отдельных пищевых веществ. Для детей-инвалидов вопрос специализированного питания особенно важен. Поэтому решение федеральных властей упростить процедуру закупки такого питания для тех, кому оно жизненно необходимо, является абсолютно правильным, – сообщил Дмитрий Сизякин.Он отметил, что это решение стало еще одним примером того, как совместная работа депутатов донского парламента и Государственной Думы позволяет решать социально значимые вопросы на федеральном уровне.