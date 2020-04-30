Донские депутаты бесплатно раздали маски жителям Ростовской области
Донские депутаты вместе с волонтерами 1 мая провели акцию по бесплатной раздаче медицинских масок.
Мероприятие прошло в людных местах в Ростове-на-Дону, Азове и Батайске. За день депутаты раздали 10 тысяч масок.
- Депутаты донского парламента беспокоятся о здоровье земляков, и такой акцией мы хотим напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности и санитарной безопасности в условиях борьбы с коронавирусом, - рассказал заместитель председателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Александр Скрябин. - На площади Карла Маркса, где находилась одна из точек раздачи масок, работает единственный открытый рынок на территории Пролетарского района Ростова. В районе Нахичеванского рынка традиционно наблюдается скопление людей, поэтому волонтеры решили поработать именно здесь.
По словам Александра Скрябина, медицинские маски парламентарии купили за свои деньги. К акции присоединились депутаты Ростовской городской Думы и муниципальных образований Ростовской области.
Напомним, по распоряжению губернатора Ростовской области Василя Голубева, с 1 мая 2020 года ношение масок в общественных местах является обязательным.
- Депутатский корпус Законодательного собрания, депутаты муниципальных образований организовали сегодня акцию по бесплатной раздаче масок в местах, где наблюдается наибольшее скопление граждан, - рассказал депутат донского парламента Ашот Хбликян, который участвовал в раздаче масок в районе ростовской площади 2-й Пятилетки. - Маски приобретены депутатами за собственные средства. Эта наша акция призвана сократить распространение коронавирусной инфекции в Ростовской области.
Ежедневно на помощь жителям Ростовской области приходят 956 волонтеров. Добровольцы разносят продуктовые наборы одиноко проживающим людям, которые нуждаются в этой помощи. Наборы формируются за счёт средств депутатов областного парламента, депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы, представительных органов муниципальных образований.
- Считаем, что сегодня все неравнодушные граждане могут и должны включиться в волонтерскую работу, - добавил Александр Скрябин. - Вместе легче преодолеть трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Уверен, что к нормальному ритму жизни мы сможем вернуться совсем скоро, если будем придерживаться мер профилактики.