Донские депутаты бесплатно раздали маски жителям Ростовской области

Донские депутаты вместе с волонтерами 1 мая провели акцию по бесплатной раздаче медицинских масок.Мероприятие прошло в людных местах в Ростове-на-Дону, Азове и Батайске. За день депутаты раздали 10 тысяч масок.По словам Александра Скрябина, медицинские маски парламентарии купили за свои деньги. К акции присоединились депутаты Ростовской городской Думы и муниципальных образований Ростовской области.Напомним, по распоряжению губернатора Ростовской области Василя Голубева, с 1 мая 2020 года ношение масок в общественных местах является обязательным.Ежедневно на помощь жителям Ростовской области приходят 956 волонтеров. Добровольцы разносят продуктовые наборы одиноко проживающим людям, которые нуждаются в этой помощи. Наборы формируются за счёт средств депутатов областного парламента, депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы, представительных органов муниципальных образований.