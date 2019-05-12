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Донская студентка завоевала титул «Мисс Супермодель-2019»

Донская студентка завоевала титул «Мисс Супермодель-2019»
Студентка из Ростова стала победительницей конкурса Miss Supermodel Universal 2019. 18-летняя София Мизерная обошла 19 конкуренток со всего мира.

Конкурс красоты проходил в курортном городе Грузии – Батуми. В его программу вошли стандартные испытания: выход в национальных костюмах, платьях в ретростиле, вечерних нарядах и, конечно же, дефиле в купальниках. Также девушкам нужно было немного рассказать о себе и представить национальную кухню.

Донская студентка завоевала титул «Мисс Супермодель-2019»

Жюри выделило выступление Софии. По мнению судей, оно было самым ярким и запоминающимся.

София родилась в Таганроге. Сейчас она живет в Ростове и учится в Донском педагогическом колледже на факультете физической культуры. На протяжении долгого времени она занималась художественной гимнастикой. Среди спортивных достижений - победа в составе юниорской команды на чемпионате мира-2018.

Донская студентка завоевала титул «Мисс Супермодель-2019»

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