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Дончанка получила выплату за путёвку в закрытый санаторий: в отношении неё возбудили дело

Дончанка получила выплату за путёвку в закрытый санаторий: в отношении неё возбудили дело
В Ростовской области в отношении женщины возбудили дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Об этом 21 апреля сообщили в прокуратуре региона.

Жительница Красного Сулина обратилась в орган соцзащиты и потребовала, чтобы ей выплатили компенсацию за путёвку в детский оздоровительный центр «Солнечный» Неклиновского района. После подачи заявления она получила выплату.

Однако позже выяснилось, что санаторий уже четыре года не работает и, следовательно, никакой ребёнок туда не ездил. В отношении подозреваемой возбудили дело о мошенничестве. Ей грозит штраф в размере от 120 тысяч рублей или арест на срок до четырёх месяцев.

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