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Дончан предупредили о высокой активности аллергенов 7 июля

Дончан предупредили о высокой активности аллергенов 7 июля

Дончан предупредили о высокой активности аллергенов.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», во вторник, 7 июля, ожидается высокая концентрация пыльцы сорняков и злаков в воздухе. Также отмечается умеренная активность пыльцы полыни. В то же время активность пыльцы липы пока находится на низком уровне.

В составе пыльцы присутствуют специфические белки-аллергены, которые могут спровоцировать иммунную реакцию у людей, склонных к аллергии.

У аллергиков в эти дни могут возникнуть такие симптомы, как насморк, зуд и покраснение глаз, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.
Фото: Яндекс. погода
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