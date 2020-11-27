Дочь экс-министра здравоохранения Ростовской области распродает свои вещи дорогих брендов

Дочь бывшего министра здравоохранения Ростовской области распродает через Интернет свои брендовые вещи. Юлия Соколовская опубликовала в своем инстаграме несколько фотографий одежды, предложив подписчикам купить ее.Девушка продает две шубки из натурального меха, одна из которых принадлежит модному турецкому бренду Punto. Стоимость каждой из них колеблется от 50 до нескольких сотен тысяч рублей. Кроме того, дочь Татьяны Быковской продает небольшую серую сумку от Dior. В московском ЦУМе похожие сумки стоят от 300 тысяч рублей.Брендовые вещи, как утверждает Юлия, продаются по договорной цене. Видимо, дочь экс-министра донского минздрава решила не наживаться на продажах, а искренне отдать ненужную вещь в хорошие руки. К тому же вряд ли кто-нибудь захочет отдать за б/у несколько сотен тысяч рублей.В начале ноября Юлия с мужем и двумя детьми вернулись из Израиля в Ростов. По словам Соколовской, она очень скучает по маме, поэтому при первой же возможности прилетела на родину. Девушка планировала рожать второго ребенка в России, однако из-за закрытых границ малышка Соломея родилась в Израиле. К тому же незадолго до приезда дочери Татьяна Быковская подхватила коронавирус. Возможно, это стало еще одной причиной приезда дочки.Стоит отметить, что Юлия всегда переживала не только за здоровье матери, но и за ее работу. Когда тогда еще министра здравоохранения Ростовской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, Юлия развернула настоящую акцию поддержки в социальных сетях. Донские врачи стали оставлять подписи под письмом в адрес президента РФ о честном имени министра. К акции подключились не только люди, которым Быковская когда-то подала руку помощи, но и чиновники, а также журналисты.Благодаря мощной поддержке дочери, Быковская вышла «сухой» из воды, вернувшись на работу сразу после снятия меры пресечения.