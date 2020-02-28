Добронравов учил Кошмал играть на гитаре: стали известны новые факты о «Сватах»



Стали известны новые интересные подробности о сериале «Сваты». Съёмки седьмого сезона сейчас идут в Беларуси, недалеко от Минска.

Организаторы рассказали, что с самого начала «Сваты» планировались как двухсерийный фильм. Однако кинокартина произвела такой фурор, что стало ясно: нужно снимать дальше. Теперь сериал является по-настоящему культовым в России, Украине и Беларуси.



Когда Татьяну Кравченко утвердили на роль Валентины Будько, режиссёр сказал вспомнить ей родной украинский акцент, от которого она долго избавлялась во время учёбы в московском театральном училище имени Щепкина.



Ещё один открытием стало то, что Анна Кошмал, которую играет взрослую Женю, во время кастинга даже не знала, на какой проект пробуется. Когда её утвердили на роль, то сказали перекрасить её светлые волосы в чёрный цвет. Девушка ни секунду не колебалась и согласилась.

Для роли Анне Кошмал пришлось учиться играть на гитаре. Учителем для неё стал сам Фёдор Добронравов, который давал девушке уроки прямо на съёмочной площадке.



Напомним, недавно стало известно, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет на экраны не раньше 2021 года. В новых эпизодах появится сын Фёдора Добронравова Виктор, который сыграет молодого Ивана Будько.