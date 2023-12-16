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До смерти избивший отца мужчина в Ростовской области предстанет перед судом. Даниилу Билецкому грозит до 15 лет лишения свободы.Происшествие случилось в августе 2023 года в хуторе Ломакин Неклиновского района. Следствие считает, что будучи пьяным Даниил решил выяснить отношения с отцом. Разговор перерос в серьезный конфликт. Билецкий разозлился и набросился на своего папу. Он избил его. Удары пришлись в голову и туловище. От полученных травм мужчина скончался. После Билецкий решил, что нужно избавиться от тела. Труп своего отца он закопал во дворе.Даниила обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».В объединенной пресс-службе судов Ростовской области рассказали, что заседание по этому уголовному делу состоится 11 января 2024 года.