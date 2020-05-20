До конца месяца изменится расписание электричек в таганрогском направлении

Пригородные поезда на таганрогском направлении в течение нескольких дней будут ходить по новому расписанию. Об этом 22 мая сообщили на Северо-Кавказской железной дороге.На путепроводе по улице Малиновского будут проводить ремонтные работы. В связи с этим электрички будут ходить по новому графику с 25 по 30 мая.Составы сообщением Ростов — Таганрог будут отправляться в 11:28 и 18:42 (на несколько минут раньше графика). В обратном направлении — в 12:05, 17:42 и 18:29. Электричка из Успенской в Таганрог отправится на 12 минут раньше графика, в 16:50.С 26 по 31 мая поезд Таганрог — Ростов будет отправляться на 6 минут раньше графика: в 4:23 и 10:54.