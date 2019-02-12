До капремонта - ещё десять лет, а крыша уже едет: в Ростове на Нагибина дом расходится по швам



В трёхэтажном здании на проспекте Нагибина в Ростове жильцы уже более 15 лет не могут добиться необходимого ремонта. Квартиры и подъезды дома № 43 затапливает вода, на чердаке в снежную погоду лежат сугробы, а стены в прямом смысле трещат по швам.

В начале 2000-х здание обслуживала управляющая компания «ЮгЖилСервис». Когда в это время Галина Чекмарёва приехала в Ростов, чтобы ухаживать за братом, она, мягко скажем, была поражена состоянием его дома. Ступени в подъезде были похожи на лунные кратеры, стены были испещрены трещинами, а под чердаком были следы от постоянно текущей воды.



- Я об эти ступени чуть ноги не переломала... Как только шли дожди, в подъездах и квартирах тоже начинались осадки.







Дом строили ещё пленные немцы в 1953 году. С тех пор он не видел капремонта. Здание держится на деревянных балках, которые за такое время уже прогнили или рассохлись. В актах же осмотра дома прописано, что перекрытия не деревянные, а бетонные. Жильцам, большая часть которых — пенсионеры, не хватает нервов доказывать обратное. Какие в 50-е годы могли быть бетонные перекрытия?



В 2001 году из квартиры № 29 было направлено первое заявление в ЖКХ. Тогда пришли мастера, повозились на крыше и сказали, что всё сделали. Однако через какое-то время потолок вновь потёк, теперь уже около люстры. Домочадцы испугались, что может произойти замыкание, и в 2004 году направили второе заявление. А в ответ — тишина.



В 2009-м дом переходит к УК «Тоник Плюс». Тогда, а также в 2010 году, заявления снова отправляются в компанию.







Наконец, приходит долгожданный ответ от Госжилинспекции: «Уважаемая Галина Васильевна и жильцы дома № 43! ...комиссией установлено... кровля, лестничные клетки и инженерные коммуникации требуют капитального ремонта». Провести его должна управляющая организация. И что же? Ремонт планируют на 2045 год. Мол, поживите ещё 35 лет с дырами в потолке.



Компания «Тоник Плюс» оказалась банкротом, и в 2012 году дом № 43 взяла УК «Спецстрой» под руководством Дмитрия Одинцова. Тот решил, что дому нужны не новые крыша и стены, а детская площадка. И благополучно построил её, продемонстрировав заботу и щедрость.



- Все предписания Госжилинспекции он просто игнорировал, - сокрушается Галина Васильевна.



Крыша дома буквально была покрыта дырами и широкими щелями — на чердаке лежали такие сугробы, что можно было лепить снеговиков и кататься на санках. Только представьте: два мастера приходили латать кровлю — и оба провалились. Один ушёл в пол по плечи, второй рухнул на кровать нижней квартиры.







Кроме этого, жильцы платят баснословные деньги за отопление. Из пенсии размером 13 тысяч около четырёх уходит на оплату тепла. Они требовали поставить прибор учёта потребляемой энергии. По документам он появился, а по факту — нет. В доме на первом этаже находится магазин, который, согласно техпаспорту, имеет площадь 120 квадратных метров. В договоре же прописано 60 квадратных метров. Соответственно, плата за остальную площадь распределяется между квартирами.







В 2015 году слёзные просьбы о помощи отправились тогдашнему главе администрации Ростова Сергею Горбаню.



И снова приходит ответ, уже от администрации Ворошиловского района. Да, действительно, карнизы дома разрушены, есть течи, шифер на крыше повреждён и смещён, в квартирах третьего этажа есть следы залития, а по периметру здания и на лестничных клетках наблюдаются просадочные трещины. Если жильцы хотят провести капремонт пораньше, то пусть сами ищут источники финансирования.



После бесконечного обивания порогов, просьб и заявлений ремонт назначили на 2027 год. Но ждать восемь лет тоже невозможно.



Одному из жильцов третьего этажа, ветерану и инвалиду второй группы, пришлось съехать к детям. В потолке его гостиной образовалась огромная дыра, в который видны гнилые перекрытия и через которую затапливает квартиру. Одна из стен выгнулась как будто от большой тяжести — у неё появилось огромное «пузо». В смежной квартире эта стена, наоборот, вогнута вовнутрь. Прямо в месте прохождения газовой трубы расходится стена — того и гляди взорвётся.







В кухне внешняя стена дома отходит от внутренней — сквозь щель можно наблюдать за соседями, проходящими по лестничной клетке. После каждой жалобы от ЖКХ приходили слесари и точечно латали повреждения. Полностью починить крышу коммунальщики считают излишним.



Поднявшись на чердак, можно собственными глазами убедиться в том, что вся древесина сгнила. Доски либо чёрного цвета, либо покрыты следами течи. На полу стоят тазы и лежат металлические листы — несчастные жильцы пытаются хоть как-то избежать затопления. Кое-где щели в крыше заделаны монтажной пеной и рубероидом.







Снаружи дом выглядит не лучше. Вверху на карнизах видны следы недавних ремонтных работ — это со стены сорвался кусок штукатурки длиной два метра.



- Он ударился о козырёк подъезда. Такой грохот был, что удивляюсь, как у меня инфаркт не случился, - рассказывает Галина Чекмарёва.



Тогда здание огородили лентой и быстренько залатали образовавшуюся дыру. Но не более. Сколько же ещё пенсионерам мучиться с крышей, которая напоминает шапку почтальона Печкина после выстрела пса Шарика? Вместо того чтобы жить в своё удовольствие, заботиться о близких и мирно пить чай с соседями, они должны неустанно собирать подписи, составлять заявления, бегать с толстыми папками по всем инстанциям и молиться, чтобы их не придавил потолок собственной квартиры.