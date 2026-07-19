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До +34 градусов потеплеет в Ростовской области в начале рабочей недели

До +34 градусов потеплеет в Ростовской области в начале рабочей недели
В Ростовской области в начале новой рабочей недели воздух прогреется до +34 градусов. Прогноз на 20 июля опубликовали в Гидрометцентре.

В этот день в регионе ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Также возможен сильный ветер. Его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +15...+20 градусов. Местами столбики термометров опустятся до +10. Днем воздух прогреется до +29...+34 градусов.

Напомним, до конца суток 20 июля в Ростовской области действует режим чрезвычайной пожароопасности. В этот период специалисты прогнозируют риск ЧС, связанных с лесными и ландшафтными пожарами. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.
Фото: Дондей
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