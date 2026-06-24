Дневной индекс ультрафиолетового излучения в Ростове перевалил за отметку 8 баллов

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Днем 24 июня донская столица столкнулась с серьезной солнечной активностью. Дневной индекс ультрафиолетового (УФ) излучения в Ростове-на-Дону перевалил за отметку 8 баллов, достигнув опасного уровня.Причиной столь интенсивного излучения стали идеальные для него условия: безоблачное небо и кристально чистый, практически лишенный аэрозолей воздух. Именно такая погода позволяет солнечным лучам беспрепятственно достигать поверхности Земли. Пик ультрафиолетовой активности пришелся на полуденное время, когда температура воздуха поднялась до жарких +31 градуса.Медицинские специалисты и эксперты по климату бьют тревогу, напоминая о повышенной опасности, которую несет в себе ультрафиолет, особенно в период с 11:00 до 16:00. В эти часы инсоляция наиболее агрессивна.