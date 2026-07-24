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Дмитрий Дибров проводит время со своими детьми и сыном Романа Товстика. Об этом известный телеведущий рассказал в своем блоге. Недавно он посетил ресторан вместе с детьми и сыном Романа Товстика.- Это я, мой сын Саша, а это — Илья и Федя, наши замечательные ребята. А это — Артем Товстик, сын Романа Товстика. Ведь все дети — это наши дети, — поделился Дмитрий Дибров.Подписчики отметили прагматичность Полины Дибровой и теплое сердце телеведущего. Особое внимание привлекли грустные глаза сына Романа Товстика, подписчики предположили, что он тоскует по родной матери.«Классно Полина устроилась: молодожены отдыхают, с детьми — дедуля, он же бывший муж, он же отец, он же учитель жизни», «Только очень мудрый и достойный мужчина смог так всех объединить. Таких мужчин единицы», «Предназначение Димы — объединить детей, надо же. Дима Дибров — добрый человек», «Артема жалко, отпустите к маме», «Смотрится все комично», «Максимально странная ситуация», - написали подписчики.После развода Полина Диброва сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. Она часто отпускает своих детей и детей Романа Товстика на время к Дмитрию Диброву, особенно во время их романтичных путешествий.