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Дмитрий Дибров посетил ресторан в компании своей новой избранницы и сына. Об этом сообщила Екатерина Гусева в своих социальных сетях.После развода с Полиной Дибровой телеведущий начал отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой, которой 43 года. Они вместе с сыном Александром посетили ресторан, где подача блюд была необычной.На тарелке Екатерины был лист салата, а Дмитрий рассказал, что заказал уху, но из-за оригинальной подачи блюда у него появились сомнения в его вкусе.«Знаете, так как мы не голодаем в России, и у меня талоны не за апрель, может, стоило подлить сюда чуть-чуть больше чего-нибудь, чтоб больше куражу. Посмотрим, чем кураж отличается от еды», — заметил телеведущий.Шестнадцатилетний Александр был не в духе. По словам его отца, юноша огорчился, потому что ему принесли суши вместо блюда, как у взрослых.Когда паре принесли десерт, Дмитрий Дибров с юмором высказался о размере счёта за посещение этого ресторана.