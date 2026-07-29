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Дмитрий Дибров посетил ресторан в компании своей новой избранницы и сына

Дмитрий Дибров посетил ресторан в компании своей новой избранницы и сына

Дмитрий Дибров посетил ресторан в компании своей новой избранницы и сына. Об этом сообщила Екатерина Гусева в своих социальных сетях.

После развода с Полиной Дибровой телеведущий начал отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой, которой 43 года. Они вместе с сыном Александром посетили ресторан, где подача блюд была необычной.

На тарелке Екатерины был лист салата, а Дмитрий рассказал, что заказал уху, но из-за оригинальной подачи блюда у него появились сомнения в его вкусе.

«Знаете, так как мы не голодаем в России, и у меня талоны не за апрель, может, стоило подлить сюда чуть-чуть больше чего-нибудь, чтоб больше куражу. Посмотрим, чем кураж отличается от еды», — заметил телеведущий.

Шестнадцатилетний Александр был не в духе. По словам его отца, юноша огорчился, потому что ему принесли суши вместо блюда, как у взрослых.

Когда паре принесли десерт, Дмитрий Дибров с юмором высказался о размере счёта за посещение этого ресторана.
Фото: соцсети
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