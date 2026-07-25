Фото: МЧС РО

Для устранения последствий непогоды на Дону вышли более 300 спасателей. Об этом сообщили в региональном МЧС.Погодный апокалипсис обрушился на Ростовскую области, в том числе Ростов обрушился 25 июля. Из-за ливней и ветра произошло падение деревьев, отключения электричества, а также затопило проезжие части.Как уточнили в региональном ведомстве, для скорейшего устранения последствий стихии задействовано от РСЧС 362 человека и 102 единицы техники. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям.