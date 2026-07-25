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Для устранения последствий непогоды на Дону вышли более 300 спасателей

Для устранения последствий непогоды на Дону вышли более 300 спасателей
Для устранения последствий непогоды на Дону вышли более 300 спасателей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Погодный апокалипсис обрушился на Ростовскую области, в том числе Ростов обрушился 25 июля. Из-за ливней и ветра произошло падение деревьев, отключения электричества, а также затопило проезжие части.

Как уточнили в региональном ведомстве, для скорейшего устранения последствий стихии задействовано от РСЧС 362 человека и 102 единицы техники. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям.
Фото: МЧС РО
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