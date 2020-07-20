Для футбольных болельщик в день матча «Ростов» - «Зенит» запустят дополнительные автобусы

В Ростове-на-Дону объявили об организации работы дополнительного транспорта в день матча «Ростов» - «Зенит». Новость опубликована на портале городской администрации 21 июля.Во время игры, с 18:00 до 21:00, маршрут № 39 запустят по укороченной схеме - до городского пляжа. После матча, к 21:30, в центре города для вывоза футбольных фанатов со стадиона по районам города будут работать 26 автобусов. В основном транспорт будет ожидать на Центральном рынке и Ворошиловском проспекте.Напомним, последняя игра «жёлто-синих» пройдет 22 июля в 19:00 на «Ростов Арене» с питерским «Зенитом».