Директор департамента ЖКХ Азова покинул пост

Директор департамента ЖКХ в городе Азове покинул пост. Заявление об уходе по собственному желанию Сергей Сеник написал 1 марта, проработав в должности не более восьми месяцев. С 2 марта обязанности директора департамента ЖКХ исполняет его заместитель Александр Федченко.Сергей Сеник родился в 1979 году в Целинском районе. В 2000-м окончил Ростовскую государственную экономическую академию и стал атаманом Азовского юрта, а позже - депутатом гордумы. За время, пока Сеник руководил казаками, многие его запомнили по ряду неоднозначных «громких» указаний. В частности, требованиям не брить мужчинам бороду, а женщинам носить юбки подлиннее.