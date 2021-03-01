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Директор департамента ЖКХ Азова покинул пост

Директор департамента ЖКХ Азова покинул пост
Директор департамента ЖКХ в городе Азове покинул пост. Заявление об уходе по собственному желанию Сергей Сеник написал 1 марта, проработав в должности не более восьми месяцев. С 2 марта обязанности директора департамента ЖКХ исполняет его заместитель Александр Федченко.

Сергей Сеник родился в 1979 году в Целинском районе. В 2000-м окончил Ростовскую государственную экономическую академию и стал атаманом Азовского юрта, а позже - депутатом гордумы. За время, пока Сеник руководил казаками, многие его запомнили по ряду неоднозначных «громких» указаний. В частности, требованиям не брить мужчинам бороду, а женщинам носить юбки подлиннее.

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