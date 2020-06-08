Диагноз «коронавирус» в Ростовской области получили уже 6 734 человек

Появились новые данные о количестве заражённых коронавирусом в Ростовской области. По состоянию на 10 июня, в регионе — уже 6 734 инфицированных. За последние сутки диагноз получили 192 человек. Информацию предоставили на официальном интернет-портале Стопкоронавирус.рф.В регионе уже давно не осталось ни одного муниципалитета, не затронутого новой инфекцией. До сих пор продолжают фиксировать вспышки заболеваемости в социальных учреждениях. Так, на днях на карантин закрыли донецкий дом-интернат для престарелых. Здесь зарегистрировали 17 больных COVID-19.По всей России за сутки выявили 8 404 новых инфицированных. За весь период в стране зафиксировали 493 657 человек с диагнозом «коронавирус». Умерли 6 358 пациентов.